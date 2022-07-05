Бразильский клуб ведёт переговоры с игроком «Зенита»

Бразильский полузащитник питерского «Зенита» Вендел может в ближайшее время вернуться на родину и пополнить состав клуба «Фламенго».

По информации Bola Vip, 24-летний бразильский футболист был бы рад вернуться на родину, но он не хочет подставлять команду из Санкт-Петербурга. Вендел хотел бы найти компромисс, который устроил бы обе стороны. Представители «Фламенго» уже начали переговоры с полузащитником. «Зенит» готов отпустить игрока, но только за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Маркус Вендел провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» 25 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.