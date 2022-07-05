Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в «Зенит» Матео Касьерры и подвешенное положение Артёма Дзюбы, который до сих пор остаётся без клуба.

- Касьерра – живой игрок, ножки у него быстренькие. Он сухой такой, хороший, здорово подойдёт Миллеру. Касьерра ничем не хуже Юри Алберто, а может, даже и лучше.

Дзюба? Он ещё годик запросто попылить может – и ничего не испортит. Просто его затравили, захейтили. Он-то уже доказал своё. Ему бы командочку среднюю – и он будет там нормально играть.

Дзюба – штучный футболист. Он умеет играет головой, может ещё классно отдать, пробросить мяч, замкнуть или остановить его. Единственное, на скорости он не убегает, но хорош в единоборствах. И он ещё возьмёт своё.