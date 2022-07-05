Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Дзюбе надо было завершить карьеру или пойти в российскую первую лигу» эксклюзив

05 Июля 2022 • 10:00 Комментировать
Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию Артёма Дзюбы, который остаётся свободным агентом после ухода из «Зенита».

- В том, что Дзюба сейчас без клуба, ничего удивительного нет. Ему надо было завершить карьеру в России, попросить «Зенит» организовать ему прощальный матч. Ну или пойти в первый дивизион, чтобы поиграть там для души. С финансовым вопросом у Дзюбы всё в порядке, и с семейным тоже, слава богу, всё хорошо. Если человек сильно любит футбол, а в высшей лиге его никто не берёт, то он пойдёт в первый дивизион. А у турок по Дзюбе очень большие сомнения. Вообще-то они любят в первую очередь африканских нападающих. В Турции от силы 5-6 богатых клубов, все остальные в финансовом плане слабые.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Павел Стипиди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
12:13 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» усилится ещё одним игроком «Сочи»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Мне бы хотелось, чтобы Дивеев и Сперцян попробовали себя в другом чемпионате»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Аргентинский нападающий перешёл в «Оренбург» официально
11:59 · Россия. Премьер-лига
Сутормин не считает «Спартак» конкурентом для «Зенита» в новом сезоне
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Сильянову нужна игровая практика, он не намерен покидать «Локомотив»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Локомотива» может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»
11:36 · Россия. Премьер-лига
В «Наполи» высказались о трансфере Вендела
11:32 · Россия. Премьер-лига
Агент: «По Бакаеву был ещё один вариант, но надо было ждать»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Ткаченко — о Крыховяке в «Краснодаре»: «У человека серьёзный контракт, им всем с этим жить»
11:02 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на новость об уходе Вендела
10:48 · Россия. Премьер-лига
На игрока «Зенита» Вендела есть претенденты в АПЛ и Серии А
10:38 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» ведёт переговоры с Ахметовым
10:25 · Россия. Премьер-лига
Ещё один бразилец решил покинуть «Зенит»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Медина: «В МЛС играть легче, чем в РПЛ»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Бийола из ЦСКА в итальянский клуб
Все новости
Рекомендуем