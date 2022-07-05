Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию Артёма Дзюбы, который остаётся свободным агентом после ухода из «Зенита».

- В том, что Дзюба сейчас без клуба, ничего удивительного нет. Ему надо было завершить карьеру в России, попросить «Зенит» организовать ему прощальный матч. Ну или пойти в первый дивизион, чтобы поиграть там для души. С финансовым вопросом у Дзюбы всё в порядке, и с семейным тоже, слава богу, всё хорошо. Если человек сильно любит футбол, а в высшей лиге его никто не берёт, то он пойдёт в первый дивизион. А у турок по Дзюбе очень большие сомнения. Вообще-то они любят в первую очередь африканских нападающих. В Турции от силы 5-6 богатых клубов, все остальные в финансовом плане слабые.