Самсонов – о возвращении «Торпедо» в РПЛ: «Эмоции до сих пор со мной»

Вице-капитан московского «Торпедо» Артём Самсонов эмоционально высказался возвращение команды в РПЛ. «Автозаводцы» смогли вернуться в чемпионат России спустя 7 сезонов после вылета.

«Какие испытываю эмоции? Они до сих пор со мной. Вроде чувствуешь, что «Торпедо» вернулось в высший дивизион, но сверхэмоции появятся, когда мы выйдем на поле в первом туре против «Сочи». После этого мы поймем, что вообще происходит. Конечно, есть большая радость за клуб, а мне вдвойне приятно, так как я начинал в «Торпедо» и вывел команду в РПЛ», приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам прошлого сезона столичный клуб выиграл ФНЛ. Это позволило «Торпедо» напрямую выйти в РПЛ.