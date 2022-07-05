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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самсонов – о возвращении «Торпедо» в РПЛ: «Эмоции до сих пор со мной»

05 Июля 2022 • 00:01 Комментировать

Вице-капитан московского «Торпедо» Артём Самсонов эмоционально высказался возвращение команды в РПЛ. «Автозаводцы» смогли вернуться в чемпионат России спустя 7 сезонов после вылета.

«Какие испытываю эмоции? Они до сих пор со мной. Вроде чувствуешь, что «Торпедо» вернулось в высший дивизион, но сверхэмоции появятся, когда мы выйдем на поле в первом туре против «Сочи». После этого мы поймем, что вообще происходит. Конечно, есть большая радость за клуб, а мне вдвойне приятно, так как я начинал в «Торпедо» и вывел команду в РПЛ», приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам прошлого сезона столичный клуб выиграл ФНЛ. Это позволило «Торпедо» напрямую выйти в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Самсонов РПЛ
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