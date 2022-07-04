Кирьяков: Стало неожиданностью назначение Комбарова в «Звезду»

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков прокомментировал назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера «Звезды» из Санкт-Петербурга.

«Назначение Комбарова в «Звезду» — в какой-то степени неожиданность. Ходили разговоры, что возможны изменения в этой команде, но назывались другие фамилии», — сказал Кирьяков «РБ Спорту».

Специалист заявил, что Дмитрий Комбаров за несколько дней до официального назначения прибыл в Санкт-Петербург и знакомился с футболистами «Звезды».

Сегодня, 4 июля, бывший футболист московского «Спартака» был назначен на пост наставника «Звезды».