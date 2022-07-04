Шишкин не сыграет в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин положительно оценил идею проведения матча между ветеранами «красно-белых» и «Зенита».

«Как мне идея проведения такого матча? Идея потрясающая! Она мне очень понравилась. Очень необычно, в России таких матчей вообще мало, как и почтения ветеранам, на мой взгляд», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что не сможет принять участие в этой встрече, потому что полетит в Турции для занятий с детьми в академии.

Матч между ветеранами и легендами «Спартака» и «Зенита» пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на бывшем домашнем стадионе «сине-бело-голубых» — «Петровском».