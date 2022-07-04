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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: Как личность Дзюба мне не интересен

04 Июля 2022 • 20:23 Комментировать

Футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов заявил, какое у него отношение к человеческим качествам Артёма Дзюбы.

«Буду ли я рад случайной встрече с Дзюбой? Я ее не хочу. А зачем? Как личность он мне не очень интересен, пусть не обижается. Он достаточно примитивен», — цитирует Орлова «Спорт Уик-Энд».

Эксперт отметил, что никогда не брал интервью у Дзюбы, потому что он просто ему не интересен.

33-летний футболист покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона Российской премьер-лиги на правах свободного агента. Стороны приняли решение не продлевать трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Артём Дзюба
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