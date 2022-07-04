Орлов: Как личность Дзюба мне не интересен

Футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов заявил, какое у него отношение к человеческим качествам Артёма Дзюбы.

«Буду ли я рад случайной встрече с Дзюбой? Я ее не хочу. А зачем? Как личность он мне не очень интересен, пусть не обижается. Он достаточно примитивен», — цитирует Орлова «Спорт Уик-Энд».

Эксперт отметил, что никогда не брал интервью у Дзюбы, потому что он просто ему не интересен.

33-летний футболист покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона Российской премьер-лиги на правах свободного агента. Стороны приняли решение не продлевать трудовое соглашение.