Гурцкая: «Краснодар» больше не продаёт своих футболистов в команды РПЛ

Известный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о том, что игроки «Краснодара» не могут перейти в другой клуб РПЛ.

«Я ответственно заявляю со слов хозяина команды, что на сегодняшний момент, на 3-4 июля, футболисты «Краснодара» в России не продаются», — приводит слова Гурцкая «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что ни за какие космические деньги «Краснодар» не отпустит своих игроков, потому что владелец команды Сергей Галицкий хочет бороться за чемпионство. Он хочет, чтобы «Краснодар» был топ-клубом хотя бы в Российской премьер-лиге.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял четвертое место в чемпионате России.