Гурцкая сообщил, какие команды считает фаворитами сезона в РПЛ

Агент Тимур Гурцкая заявил, кого он считаем фаворитами в борьбе за победу в предстоящем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит», «Краснодар». За третье место могут поспорить «Динамо» и «Локомотив», — сказал Гурцкая «Спорт-Экспрессу».

Агент отметил, что нельзя сбрасывать со счетов грозненский «Ахмат». Помимо этого, есть «Ростов». Если клуб сможет сохранить своих лидеров Данила Глебова и Максима Осипенко, то у них может стоять задача на попадание в тройку.

Новый сезон чемпионата России откроет встреча за Суперкубок страны между «Спартаком» и «Зенитом», которая состоится 9 июля.