Галактионов: «Шаг вперёд делаем поступательно, какие-то более детальные вещи сезон покажет»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч ТВ».

- Третий матч «Пари НН» на Кубке. После первого и второго матчей вы говорили, что смотрите игроков, нарабатываете какие-то варианты. В чем ваша команда прибавила по ходу этого турнира, можете что-то выделить?

- Мы для себя понимаем определенные аспекты по игре, которые удаются. Понимаем те аспекты, над которыми нам надо работать в дальнейшем, поэтому мы шаг вперед делаем поступательно. Какие-то более детальные вещи сезон покажет.

- В предыдущих двух матчах забивал «Нижний Новгород», оба раза забил Гоцук. При этом не сказать, что с игры «Нижний» создает много моментов. В чем, как вам кажется, надо добавить, чтобы именно с игры создавать больше моментов и забивать?

- Вы правы, да, с точки зрения организации игры в атаке, общекомандных действий нам надо сделать более качественный скачок вперед. Над этим будем работать в дальнейшем.

- Достаточно много новичков пришло в это трансферное окно. Сегодня Майга и Корнюшин в стартовом составе. Довольны тем, как адаптируются и вливаются в игру новые футболисты?

- Нужно время, идет и тренировочный процесс, и определенный объем работы. Через игры они набирают оптимальную форму, игровой тонус. Опять же, говорю, что поступательное движение идет. По сравнению с прошлой игрой мы сделали пять изменений в составе, чтобы определенную нагрузку дозировать для игроков и смотреть более оптимальные сочетания в игре.