Гурцкая — о победе «Спартака» над «Енисеем»: Весело, бодро, но много ошибок

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост наставника московского «Спартака».

«Спартак» бодро играет на сборах? Это не первый год так. Уже классика. Будет ли в сезоне как всегда? Посмотрим, как пройдут первые пять туров чемпионата, Суперкубок. Тогда будет хоть что-то понятно», — заявил Гурцкая «Спорт-Экспрессу».

Агент сообщил, что посмотрел товарищескую встречу между «Спартаком» и «Енисеем», в которой «красно-белые» одержали крупную победу со счетом 3:0. Игра была веселая и бодрая, но футболисты допускают очень много ненужных ошибок.