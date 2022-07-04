Артём Дзюба опубликовал в социальной сети картинку с подмигивающим львом. На картинке можно заметить надпись: «Скоро придёт и твоё время. Прояви терпение».

Можно сказать, что Дзюба обратился к самому себе, ведь футболист неоднократно сопоставлял себя именно со львом. Однажды, возобновив тренировки с «Зенитом», Дзюба писал: «Лев вернулся в прайд».

Обращение Дзюбы к самому себе объясняется тем, что в настоящий момент он не имеет клуба. Очевидно, нападающий настраивается на позитивный лад и призывает себя к терпению в поиске нового места работы и новых возможностей показать себя на футбольном поле.