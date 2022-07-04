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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гурцкая: Об уходе Федуна говорят только журналисты

04 Июля 2022 • 19:24 Комментировать

 Агент Тимур Гурцкая прокомментировал возможный уход владельца «Спартака» Леонида Федуна из клуба.

«Уходит ли Леонид Федун из «Спартака»? Пока об этом говорят только журналисты. Он сказал, что закольцевал историю? И что? Он тут же проводит собрание, где он главное лицо», — приводит слова Гурцкая «Спорт-Экспресс».

Агент заявил, что после победы в Кубке России, Федун назначает нового тренера, сохраняет спортивного директора Луку Каттани, который ведет активную работу на трансферном рынке.

Напомним, после финального матча Кубка России владелец «красно-белых» сказал, что собрал полный шлем и закольцевал историю, выиграв все трофеи в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Лука Каттани Тимур Гурцкая
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