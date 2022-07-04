Гурцкая: Об уходе Федуна говорят только журналисты

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал возможный уход владельца «Спартака» Леонида Федуна из клуба.

«Уходит ли Леонид Федун из «Спартака»? Пока об этом говорят только журналисты. Он сказал, что закольцевал историю? И что? Он тут же проводит собрание, где он главное лицо», — приводит слова Гурцкая «Спорт-Экспресс».

Агент заявил, что после победы в Кубке России, Федун назначает нового тренера, сохраняет спортивного директора Луку Каттани, который ведет активную работу на трансферном рынке.

Напомним, после финального матча Кубка России владелец «красно-белых» сказал, что собрал полный шлем и закольцевал историю, выиграв все трофеи в России.