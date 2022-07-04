Агент Барбоза: У Дзюбы ещё много времени

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем форварда Артёма Дзюбы.

«Я не знаю, что просит Артём, это его личное дело. С другой стороны, рынок начинает работать только сейчас, есть еще много времени. Не все вопросы решаются так быстро, как хотелось бы, но впереди много недель», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Агент отметил, что 33-летний нападающий является свободным агентом, поэтому он может присоединиться к любой команде в любое время вне трансферного окна.

Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона, стороны решили не продлевать закончившееся трудовое соглашение.