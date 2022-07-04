​Первое предложение ЦСКА не устроило Магнуссона

ЦСКА хочет подписать контракт с защитником Хёрдуром Магнуссоном. Впрочем, первое предложение московского клуба не устроило 29-летнего исландца. При этом футболист настроен продолжать выступать за «армейцев», рассказывает «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Хёрдур Магнуссон находится в числе свободных агентов, поскольку его прежний контракт с ЦСКА истёк. За московский клуб исландский футболист выступал с сезона 2018/2019. За это время Магнуссон провёл за «армейцев» во всех турнирах 93 матча. На счету игрока пять голов и один результативный пас на партнёра.

В первом туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Урала» 16 июля.