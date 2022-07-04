Фассон рассказал, хотел ли он приостановить контракт с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон ответил на вопрос о возможном приостановлении контракта с «железнодорожниками».

«Я читал об этом, но не совсем понимаю, как это работает. Не было ли у меня мысли воспользоваться разрешением ФИФА? Нет-нет. Этого точно не могло случиться со мной», — заявил Фассон «Чемпионату».

Футболист отметил, что знаком с нападающим «Зенита» Юри Алберто, который вернулся в Бразилию на правах аренды в текущее трансферное окно. Про Россию еще поговорить не успели, но обязательно обсудим это в сборной.

Напомним, Лукас Фассон перебрался в «Локомотив» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».