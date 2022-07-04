Тиаго Фрейтас, представитель защитника «Зенита» Дугласа Сантоса опроверг информацию о предложении из «Барселоны».

«Да, в последнее время я видел, что вновь стала появляться информация об интересе «Барселоны» к нашему клиенту, но никаких переговоров не было, из Каталонии на нас никто не выходил. Дуглас игрок «Зенита» и не собирается приостанавливать контракт и покидать команду», — заявил Тиаго Фрейтас из TFM Agency сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

28-летний бразилец пополнил состав «Зенита» в 2019 году. В минувшем сезоне Сантос принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.