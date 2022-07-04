Агент Фассона заявил, что у футболиста «Локомотива» нет проблем с адаптацией

Агент Илдемир Лопес, представляющий интересы защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, рассказал об адаптации футболиста в России.

Агент сказал «РБ Спорту», что Фассон хорошо адаптируется в «Локомотиве», и он очень рад переходу. Игрок готов выполнить все поставленные перед ним и командой задачи, а также хочет помочь принести «железнодорожникам» трофеи.

Напомним, Фассон перебрался в «Локомотив» в текущее трансферное окно из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила три миллиона евро. В Бразилии защитник выступал в одной команде с нападающим «Спартака» Педро Рошей, который находится там на правах аренды.