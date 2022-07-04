Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Ещенко продолжит карьеру в Академии имени Фёдора Черенкова.

В Академии Ещенко займет должность заместителя технического директора и сосредоточит свое внимание на старших возрастных группах, в первую очередь, командах, выступающих в Юношеской футбольной лиге, сообщает официальный сайт академии.

38-летний Ещенко защищал цвета «красно-белых» с 2016 по 2021 год. Он принял участие в 109 встречах во всех турнирах, в которых смог отметься одним забитым мячом и тремя результативными передачами. В 2022 году экс-футболист вошел в тренерский штаб итальянского наставника Паоло Ваноли. Ещенко покинул свою должность вместе с уходом Ваноли из клуба.