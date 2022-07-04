Стало известно будущее Давыдова в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что «Химки» готовы подписать договор с воспитанником «Спартака» Денисом Давыдовым.

«Мы близки к тому, чтобы оформить соглашение. Давыдов будет представлять футбольный клуб «Химки»», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Представитель подмосковного клуба сообщил, что трудовой договор с форвардом будет подписан на один сезон.

Ранее Давыдов выступал за «Спартак», «Младу-Болеслав», «Пари НН» и другие клубы. Последней командой нападающего стало «Знамя Труда», он забил девять мячей и сделал пять голевых передач в 21 встрече минувшего сезона.