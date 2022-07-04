​Стало известно, сколько миллионов РФС потратит на матч легенд «Зенита» и «Спартака»

В ближайшую пятницу, 8 июля, пройдёт матч между командами легенд «Зенита» и «Спартака». Согласно данным телеграм-канала «Мутко против», на организацию этого поединка РФС потратит около 17 миллионов рублей.

Приблизительно треть от этой суммы будет отведена на призовые выплаты (60%:40% в пользу победителя). Остальная сумма пойдёт на затраты на аренду и уборку стадиона, обеспечение безопасности, логистику и концертную программу.

Отмечается, что игра будет самоокупаемой. Это возможно за счёт продаж билетов и спонсорских взносов.

Легенды «Зенита» и «Спартака» сыграют на стадионе «Петровский».