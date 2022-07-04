Дзюба отказался от хорошего контракта из Китая

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба мог продолжить карьеру в чемпионате Китая.

По сведениям «РИА Новости», 33-летний форвард получил предложение от одной из китайских команд. Дзюбе была предложена зарплата почти два миллиона евро в год (1,9 млн.), но нападающий не стал рассматривать вариант переезда в азиатский клуб.

Напомним, воспитанник московского «Спартака» Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона Российской премьер-лиги, стороны решили не продлевать трудовой договор. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.