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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба отказался от хорошего контракта из Китая

04 Июля 2022 • 17:27 Комментировать (1)

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба мог продолжить карьеру в чемпионате Китая.

По сведениям «РИА Новости», 33-летний форвард получил предложение от одной из китайских команд. Дзюбе была предложена зарплата почти два миллиона евро в год (1,9 млн.), но нападающий не стал рассматривать вариант переезда в азиатский клуб.

Напомним, воспитанник московского «Спартака» Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона Российской премьер-лиги, стороны решили не продлевать трудовой договор. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.    

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Китай
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