Тиль — о переходе в ПСВ: Приехал за трофеями

Бывший полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился мнением о переходе в ПСВ.

Тиль сказал официальному сайту нидерландского клуба, что для него большая честь стать игроком такой фантастической команды. Помимо этого, были переговоры с другими топ-клубами из Нидерландов и Бельгии. Все решил разговор с главным тренером ПСВ Рудом ван Нистелроем. Тренер рассказал об амбициозном проекте, поэтому приехал за трофеями.

Ранее стало известно, что ПСВ приобрел Тиля у московского «Спартака». По данным разных источников, сумма трансфера варьируется от трех до пяти миллионов евро. Напомним, что «красно-белые» приобретали футболиста за 18 млн евро в 2019 году.