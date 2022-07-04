Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тиль — о переходе в ПСВ: Приехал за трофеями

04 Июля 2022 • 17:19 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился мнением о переходе в ПСВ.

Тиль сказал официальному сайту нидерландского клуба, что для него большая честь стать игроком такой фантастической команды. Помимо этого, были переговоры с другими топ-клубами из Нидерландов и Бельгии. Все решил разговор с главным тренером ПСВ Рудом ван Нистелроем. Тренер рассказал об амбициозном проекте, поэтому приехал за трофеями.

Ранее стало известно, что ПСВ приобрел Тиля у московского «Спартака». По данным разных источников, сумма трансфера варьируется от трех до пяти миллионов евро. Напомним, что «красно-белые» приобретали футболиста за 18 млн евро в 2019 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ПСВ Руд Ван Нистелрой Гус Тиль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
18:16 · Россия. Премьер-лига
Фассон рассказал, хотел ли он приостановить контракт с «Локомотивом»
18:03 · Россия. Премьер-лига
​Гурцкая сообщил об интересе к Баринову со стороны известного испанского клуба
18:02 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Сантоса рассказали о его будущем эксклюзив
17:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Фассона заявил, что у футболиста «Локомотива» нет проблем с адаптацией
17:44 · Россия. Премьер-лига
Ещенко вернулся в структуру «Спартака» официально
17:36 · Россия. Премьер-лига
Стало известно будущее Давыдова в «Химках»
17:36 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, сколько миллионов РФС потратит на матч легенд «Зенита» и «Спартака»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Дзюба отказался от хорошего контракта из Китая 1
17:19 · Россия. Премьер-лига
Тиль — о переходе в ПСВ: Приехал за трофеями
16:58 · Россия. Премьер-лига
Фассон: Роша считает «Локомотив» топ-клубом
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Сальников рассказал о требованиях Карпина
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Ледяхов не считает матч за Суперкубок России показательным для Абаскаля в «Спартаке»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Мы за Кубок РПЛ» 2
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» подпишет контракт с Родригао 1 слухи
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Панов: «Может, Абаскаля уволят из «Спартака» после пяти туров…»
Все новости
Рекомендуем