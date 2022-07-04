Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фассон: Роша считает «Локомотив» топ-клубом

04 Июля 2022 • 16:58 Комментировать

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о дружеских отношениях с нападающим «Спартака» Педро Рошей.

«За информацией о России я обратился к Мурило, Пабло и Гилерме. Написал ему сообщение и он ответил, что здесь топ. Педро Роша? Я не просто играл с ним в «Атлетико Паранаэнсе» – мы жили в одной комнате», — заявил Фассон «Чемпионату».

Бразилец отметил, что Роша назвал «Локомотив» топ-клубом, а Россию —очень красивой страной.

21-летний Фассон перешел в стан «железнодорожников» в текущее трансферное окно из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Согласно порталу transfermarkt стоимость трансфера составила три миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме Атлетико Паранаэнсе Педро Роша Пабло Серкейра Мурило Лукас Фассон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
17:19 · Россия. Премьер-лига
Тиль — о переходе в ПСВ: Приехал за трофеями
16:58 · Россия. Премьер-лига
Фассон: Роша считает «Локомотив» топ-клубом
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Сальников рассказал о требованиях Карпина
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Ледяхов не считает матч за Суперкубок России показательным для Абаскаля в «Спартаке»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Мы за Кубок РПЛ»
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» подпишет контракт с Родригао слухи
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Панов: «Может, Абаскаля уволят из «Спартака» после пяти туров…»
15:54 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
​Дмитрий Комбаров возглавил питерскую «Звезду» официально
15:51 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Придётся оформить Fan ID
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Мозес вернулся в «Спартак»
15:38 · ФНЛ-2. Группа 1
Владелец СКА Баста: Долги гасятся из личного бюджета, пришли деньги — рассчитываюсь
15:36 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Ростова» будут бойкотировать матчи
15:28 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «России не видать еврокубков 5-10 лет, поэтому Кубок лиги необходим»
15:23 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» выступает за введение Кубка РПЛ
15:15 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Буду оформлять Fan ID»
Все новости
Рекомендуем