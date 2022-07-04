Фассон: Роша считает «Локомотив» топ-клубом

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о дружеских отношениях с нападающим «Спартака» Педро Рошей.

«За информацией о России я обратился к Мурило, Пабло и Гилерме. Написал ему сообщение и он ответил, что здесь топ. Педро Роша? Я не просто играл с ним в «Атлетико Паранаэнсе» – мы жили в одной комнате», — заявил Фассон «Чемпионату».

Бразилец отметил, что Роша назвал «Локомотив» топ-клубом, а Россию —очень красивой страной.

21-летний Фассон перешел в стан «железнодорожников» в текущее трансферное окно из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Согласно порталу transfermarkt стоимость трансфера составила три миллиона евро.