Осинькин: «Мы за Кубок РПЛ»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о введение Кубка РПЛ.

«Мы за Кубок РПЛ. Но уже пора бы нам прислать календарь игр. Тяжело ориентироваться, когда у нас нет конкретики», — приводит слова Осинькина Sport 24.

Специалист заявил, что главным фактором в появлении Кубка РПЛ является игровая практика, потому что матчей в Российской премьер-лиге не достаточно.

Самарские «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России, набрав 41 очко в 30 встречах.

Кубок РПЛ — новый российский турнир, он должен послужить заменой для еврокубковых матчей, от которых наша страна отстранена на предстоящий сезон.