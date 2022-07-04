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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Мы за Кубок РПЛ»

04 Июля 2022 • 16:40 Комментировать

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о введение Кубка РПЛ.

«Мы за Кубок РПЛ. Но уже пора бы нам прислать календарь игр. Тяжело ориентироваться, когда у нас нет конкретики», — приводит слова Осинькина Sport 24.

Специалист заявил, что главным фактором в появлении Кубка РПЛ является игровая практика, потому что матчей в Российской премьер-лиге не достаточно.

Самарские «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России, набрав 41 очко в 30 встречах.

Кубок РПЛ — новый российский турнир, он должен послужить заменой для еврокубковых матчей, от которых наша страна отстранена на предстоящий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Кубок РПЛ
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