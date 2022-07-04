​Мозес вернулся в «Спартак»

Виктор Мозес возвращается в «Спартак». В телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!» сообщается о том, что нигериец уже вернулся в Москву и готовится приступить к работе с командой.

Напомним, что Виктор Мозес не вернулся из отпуска в назначенный срок. Впрочем, судя по всему, легионер решил не пользоваться поправкой ФИФА, позволяющей ему приостановить действие контракта со «Спартаком».

Первый матч сезона 2022/2023 «Спартак» проведёт уже 9 июля. В этот день «красно-белые» сразятся с «Зенитом» за Суперкубок России. Едва ли Виктор Мозес выйдет на поле, ведь ему ещё предстоит набрать форму.