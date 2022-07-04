Терюшков: «России не видать еврокубков 5-10 лет, поэтому Кубок лиги необходим»

Роман Терюшков, входящий в наблюдательный совет «Химок», поддержал идею о создании Кубка лиги в России.

«С учётом того, что нам не видать в ближайшие 5-10 лет еврокубков, первенств Европы и чемпионатов мира, наш календарь, безусловно, будет разряженным. Для того чтобы его занять, необходим такой турнир», - слова Терюшков о Кубке лиги приводит на своих страницах sport24. При этом функционер добавил, что УЕФА и ФИФА потеряли смысл своего существования.

Терюшков считает, что внедрение в России Кубка лиги будет оправданным, учитывая не только насыщение календаря, но и коммерческий статус турнира. Участвуя в турнире, клубы будут получать дополнительные финансы.

Напомним, что клубы из России не будут участвовать в еврокубках в наступающем сезоне по решению УЕФА.