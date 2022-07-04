Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов: ЦСКА надо искать варианты в своей школе

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал возможный уход защитника ЦСКА Яки Бийола и заявил, кто может его заменить.

«Надо искать варианты в своей школе, а также по тем персоналиям, которых клуб отправил в аренду. Плюс ЦСКА стоит рассмотреть опытных футболистов, которые есть в других командах», — цитирует Betonmobile.

Специалист заявил, что обязательно нужно дать шанс молодым игрокам, вдруг там найдется новый Сергей Игнашевич.

Ранее сообщалось, что Бийол может продолжить карьеру в итальянском «Удинезе». Сумма трансфера футболиста может составить около пяти миллионов евро.