Газзаев: «Уход Эджуке — значительная потеря»

Бывший президент «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал уход нападающего ЦСКА Чидера Эджуке и защитника Яки Бийола.

«Считаю, что уход Эджуке — значительная потеря. Бийол тоже последнее время был игроком стартового состава. Но зато теперь есть возможность у других футболистов показать свои возможности и занять места тех, кто по разным причинам уехал», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Эджуке приостановил действие своего трудового договора с «армейским» клубом, а Бийол может продолжить карьеру в Серии А. Им интересуется итальянский «Удинезе».