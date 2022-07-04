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Газзаев: «Уход Эджуке — значительная потеря»

04 Июля 2022 • 14:53 Комментировать

Бывший президент «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал уход нападающего ЦСКА Чидера Эджуке и защитника Яки Бийола.

«Считаю, что уход Эджуке — значительная потеря. Бийол тоже последнее время был игроком стартового состава. Но зато теперь есть возможность у других футболистов показать свои возможности и занять места тех, кто по разным причинам уехал», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Эджуке приостановил действие своего трудового договора с «армейским» клубом, а Бийол может продолжить карьеру в Серии А. Им интересуется итальянский «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Яка Бийол Чидера Эджуке
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