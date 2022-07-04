«Химки» отреагировали на возможный переход Урунова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился информацией о возможном переходе полузащитника «Спартака» в подмосковный клуб.

«Факт интереса — это расширенный контракт. Если футболист в расширенном списке, где 100 фамилий, то это ничего не значит», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Представитель «Химок» заявил, что никакой борьбы за 21-летнего полузащитника не ведется. Вся информация, которая появляется, это провокации и слухи.

Прошедший сезон Остон Урунов провел в «Уфе» на правах аренды. Он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых ни смог записать на свой счет ни одного результативного действия.