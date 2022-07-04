Ширко отреагировал на уход Тиля из «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко прокомментировал переход полузащитника «красно-белых» Гуса Тиля в ПСВ.

«Уход Тиля за 5 млн евро (по слухам) проблема ли это в трансферной политике «Спартака»? А какая проблема? Не всегда удается полностью раскрыть потенциал игрока, а у легионеров сейчас есть возможность разрывать контракты, поэтому хорошо, что выручили хоть какие-то деньги», — заявил Ширко «РБ Спорту».

Минувший сезон нидерландский полузащитник провел в аренде в «Фейеноорде». Он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 21 мяч и записал в свой актив 5 результативных передач.