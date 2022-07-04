Рамирес: «С Фарке «Краснодар» конкурировал бы с «Зенитом»

Вернувшийся в ряды «Краснодара» Кристиан Рамирес высказался по поводу экс-наставника команды Даниэля Фарке.

Напомним, Фарке принял «быков» в январе текущего года, но в начале марта ушёл, так и не проведя ни одного матча у руля команды.

«Думаю, что при Фарке «Краснодар» боролся бы с «Зенитом» за чемпионство. Это был бы самый сильный «Краснодар», у Фарке вообще другой менталитет, топ-специалист», - высказался Рамирес для «РБ Спорт». Футболист добавил, что теперь клуб и команда должны смотреть в будущее.

В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Факела». Поединок пройдёт в воскресенье, 17 июля.