Московский «Спартак» расстанется с голландским легионером Гусом Тилем. Как сообщила клубная пресс-служба, 24-летний полузащитник продолжит карьеру у себя на родине. Гус переходит в ПСВ Эйндховен.

В минувшем сезоне Тиль выступал на правах аренды за «Фейеноорд» из Роттердама. Полузащитник принял участие в 32 поединках Эредивизии, отметившись 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Напомним, что голландец является самым дорогим приобретением «красно-белых». В 2019 году «Спартак» заплатил за него «АЗ Алкмару» 18 миллионов евро, о чем рапортует Transfermarkt.