Сутормин назвал топ-3 лучших тренеров РПЛ

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин назвал свою троицу лучших тренеров прошедшего розыгрыша российской Премьер-лиги. Об этом он поведал в интервью корреспонденту «Спорт-экспресса».

На первое место своего рейтинга полузащитник ожидаемо поставил главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Вторым стал Владимир Федотов, недавно сменивший «Сочи» на столичный ЦСКА. Топ-3 замкнул экс-рулевой московского «Динамо» Сандро Шварц.

В прошлом сезоне петербургский клуб стал чемпионом России. «Сочи» завоевал серебряные награды, а «Динамо» финишировало на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ.