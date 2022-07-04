ЦСКА предложил новый контракт Магнуссону

В московском ЦСКА хотят пролонгировать сотрудничество с исландским защитником Хёрдуром Магнуссоном. Как сообщает Sport24, боссы «армейцев» уже предложили 29-летнему футболисту новое трудовое соглашение.

В настоящий момент Магнуссон пребывает в статусе свободного агента. Его контракт с ЦСКА истек этим летом. Сам футболист не против заключить новое соглашение с москвичами.

Хёрдур защищал цвета столичного коллектива с 2018 по 2022 год. В общей сложности исландский легионер провел за ЦСКА 93 поединка, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу.