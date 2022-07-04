Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентомКириллом Иванцовым прокомментировал уход Чидеры Эджуке из ЦСКА и приход Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

- Вокруг Хвичи устроили много шума, все его делили. Теперь он попал в «Наполи» к Спаллетти, который хоть знаком с российским футболом. Хвиче, как и Шапи, надо прибавлять в коллективном футболе через пас, делать побольше ассистов. Уход Эджуке из ЦСКА? Это ни на что не повлияет. Эджуке – кот в мешке. У нас таких нестабильных легионеров как собак нерезаных.