Рахимич оценил шансы ЦСКА прервать гегемонию «Зенита»

Бывший футболист московского ЦСКА Элвер Рахимич высказался относительно шансов своей экс-команды прервать гегемонию петербургского «Зенита» в Премьер-лиге. Подопечные Сергея Семака четыре раза подряд выиграли золотые медали чемпионата России.

«Зенит» сложно остановить. У них самая лучшая команда. Кто конкурент «Зенита» в новом сезоне? Их нет», - дал пессимистический прогноз Рахимич в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт».

Прошлый сезон российской Премьер-лиги ЦСКА завершил на пятом месте. После окончания чемпионата с поста главного тренера команды был уволен Алексей Березуцкий. Вместо него «армейцы» назначили Владимира Федотова, ранее работавшего в «Сочи».