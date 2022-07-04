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Сутормин назвал главное изменение в раздевалке «Зенита» после ухода Дзюбы

04 Июля 2022 • 10:05 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как изменилась атмосфера в раздевалке команды после ухода нападающего Артёма Дзюбы.

«Стало тише, ха-ха! У нас так много теперь никто не разговаривает. Артём создавал атмосферу, мы стараемся ее поддерживать», - поведал футболист в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса».

В конце июня у Дзюбы истек срок действия контракта с «Зенитом». Клуб не стал продлевать соглашение, в связи с чем форвард ушел в статусе свободного агента. За «сине-бело-голубых» Артём выступал с 2015 года и четыре раза становился с командой чемпионом Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что у нападающего есть варианты продолжения карьеры в чемпионате Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Алексей Сутормин
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