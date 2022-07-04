Семак назвал трансферную цель «Зенита»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак пообщался с представителями СМИ после контрольного поединка против белградской «Црвены Звезды». Чемпион России победил сербскую команду со счетом 2:1.

Во время интервью специалист рассказал, какую еще позицию «Зениту» стоит усилить в нынешнее трансферное окно. По словам Семака, которые приводятся на официальном сайте клуба, питерцам нужен новый игрок на место центрального защитника.

Напомним, что этим летом ряды «сине-бело-голубых» пополнили полузащитник Зелимхан Бакаев, нападающий Матео Касьерра и два бразильских легионера.