Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак назвал трансферную цель «Зенита»

04 Июля 2022 • 07:20 Комментировать

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак пообщался с представителями СМИ после контрольного поединка против белградской «Црвены Звезды». Чемпион России победил сербскую команду со счетом 2:1.

Во время интервью специалист рассказал, какую еще позицию «Зениту» стоит усилить в нынешнее трансферное окно. По словам Семака, которые приводятся на официальном сайте клуба, питерцам нужен новый игрок на место центрального защитника.

Напомним, что этим летом ряды «сине-бело-голубых» пополнили полузащитник Зелимхан Бакаев, нападающий Матео Касьерра и два бразильских легионера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
07:48 · Россия. Премьер-лига
Касьерра рассказал о настрое на матч со «Спартаком» за Суперкубок России
07:30 · Россия. ФНЛ
Главные трансферы Первой лиги перед стартом нового сезона
07:20 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал трансферную цель «Зенита»
00:41 · Россия. ФНЛ
Гаглоев вернулся в «КАМАЗ»
03 Июля
23:43 · Россия. Премьер-лига
Касьерра: «С каждым днём ощущения будут всё лучше»
23:31 · Россия. Премьер-лига
Семак: «30 000 болельщиков - это фантастика»
23:25 · Россия. Премьер-лига
Семак - о Касьерре: «Для нападающего очень важно как можно скорее почувствовать вкус к забитым мячам»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Для зрителей смотреть такие матчи - одно удовольствие»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Семак: «За эту неделю мы посмотрим, узнаем Касьерру поближе»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Касьерра: «Провёл только две тренировки с командой, но ощущения хорошие»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Чалов дал характеристику Абаскалю
22:37 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Всем советую попробовать свои силы в Европе»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» переиграл «Црвену Звезду» - видео видео
22:28 · Россия. Премьер-лига
Баринов не верит, что получится уехать в Европу
22:23 · Россия. Премьер-лига
Будущее Баринова определится на следующей неделе
Все новости
Рекомендуем