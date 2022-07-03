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Касьерра: «С каждым днём ощущения будут всё лучше»

03 Июля 2022 • 23:43 Комментировать

К форварду «Зенита» Матео Касьерре было приковано повышенное внимание во время матча против «Црвены Звезды» (2:1). Колумбиец дебютировал в питерской команде, к тому же это происходило на глазах у сочинских болельщиков, которых Касьерра радовал в прошлом сезоне.

- С каждым днем ощущения будут все лучше, я ведь всего три дня назад присоединился к команде, и мне еще требуется время для адаптации, - так оценил Касьерра свой первый матч за «Зенит» в интервью клубной пресс-службе.

Колумбиец признал, что на данный момент находится не в лучшей форме, ведь только-только приступил к подготовке к сезону. Также Касьерра понимает, что нужно адаптироваться к системе игры и команде.

Напомним, что новичок «Зенита» забил «Црвене Звезде» спустя три минуты после выхода на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Касьерра
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