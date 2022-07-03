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Семак: «30 000 болельщиков - это фантастика»

03 Июля 2022 • 23:31 Комментировать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире клубного канала подвёл итоги матча против «Црвены Звезды» (2:1) и поделился ожиданиями от игры со «Спартаком».

- Меньше недели осталось до старта сезона, до игры за Суперкубок. Как вы оцените, насколько команда готова к этой игре?

- Я не думаю, что есть такое понятие «насколько команда готова». Кто-то лучше, кто-то хуже, как и в чемпионате. По ходу чемпионата кто-то чуть лучше, чуть хуже, поэтому и сегодня кто-то из игроков в хороших кондициях, кто-то не в очень хороших. Так всегда бывает. Такого понятия «команда в хорошей форме» нет. Есть игроки, которые лучше/хуже. Но в целом более-менее пытаемся подвести их баланс, чтобы все были готовы на четверочку.

- 30 000 болельщиков на товарищеском матче «Зенита» в другом городе, не в Петербурге. Как вам сегодня атмосфера?

- Это вообще фантастика. Матч сам по себе интересный, соперник хороший, атмосфера потрясающая. 30 000 - это что-то невероятное. Спасибо большое болельщикам. В такой атмосфере играть очень приятно. Команда от этого получает такое удовольствие, проводя матчи именно в такой атмосфере.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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