Семак - о Касьерре: «Для нападающего очень важно как можно скорее почувствовать вкус к забитым мячам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча против «Црвены Звезды» (2:1) в эфире клубного канала.

- Сегодня впервые после долгого перерыва вернулся на поле Деян Ловрен. В каком он состоянии находится?

- Потихоньку будет набирать через матчи, через тренировки. Конечно, он пропустил очень много. Сейчас нужно работать, чтобы обрести оптимальные кондиции.

- Вы эмоционально отреагировали на первый гол в футболке «Зенита» Матео Касьерры. Ему потребовалось несколько минут, чтобы после выхода на поле отличиться. Как оцените его дебют?

- Второй гол очень хорошим получился по комбинации, которая была разыграна, по темпу, по скорости, по исполнению. Очень уверенно исполнил выход один на один практически. Конечно, для нападающего очень важно как можно скорее почувствовать вкус к забитым мячам, что он сегодня и сделал. Он молодец, мы его поздравляем.