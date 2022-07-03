Семак: «Для зрителей смотреть такие матчи - одно удовольствие»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча против «Црвены Звезды» (2:1) в эфире клубного канала.

- Смотрим, прежде всего, на качество игры и состояние наших игроков. Самое важное, что все здоровы, все получили достаточное количество игровой практики. Постарались, чтобы равномерно распределить нагрузку на тех игроков, которые находятся сейчас в напряжении.

Что касается самой игры, то немножко тяжело входили в матч, много ошибались в первом тайме. Далее игра немного выровнялась, хорошие моменты были у одних и других ворот. Второй тайм получился более открытым, здесь у нас уже было гораздо больше моментов. Я рад, что смогли забить и один, и второй. Хорошие красивые мячи. К сожалению, мы пропустили, но я думаю, что «Црвена Звезда» сегодня заслужила, чтобы забить хоть один мяч, потому что моменты у нее были.

- Чем сегодняшний спарринг в целом отличался от предыдущих трех товарищеских игр «Зенита»?

- «Црвена Звезда» сегодня играла очень активно и агрессивно от начала и до конца. Сегодня было очень много борьбы, фолов, высокая линия. Игра смотрелась, иногда на встречных курсах. Для зрителей, я думаю, смотреть такие матчи - одно удовольствие.