Семак: «За эту неделю мы посмотрим, узнаем Касьерру поближе»

Новый форвард «Зенита» Матео Касьерра принёс победу своей команде в игре против «Црвены Звезды» (2:1), забив победный гол спустя три минуты после выхода на поле.

- Конечно, он не готов проводить полностью весь матч. За эту неделю мы посмотрим, узнаем его поближе, - заявил главный тренер Сергей Семак в эфире «Матч Премьер», давая оценку игре Касьерры.

Наставник высоко ценит новичка за хорошие качества, включая прием мяча и реализацию моментов. Касьерра провел всего две тренировки с «Зенитом». Первый официальный матч для питерцев пройдет 9 июля. Соперником в споре за Суперкубок станет «Спартак».