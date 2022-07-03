Касьерра: «Провёл только две тренировки с командой, но ощущения хорошие»

Новичок «Зенита» Матео Касьерра стал автором победного гола в дебютном для себя матче в составе команды из Петербурга. Подопечные Сергея Семака обыграли «Црвену Звезду» (2:1).

- Чувствую себя хорошо. Отличные впечатления. Я провёл только две тренировки с командой, но ощущения хорошие, - приводит слова Касьерры «Чемпионат».

Также колумбиец уже мысленно настраивается на матч со «Спартаком» за Суперкубок России. Он состоится 9 июля.

Добавим, что Касьерра вышел на поле на 71-й минуте, а уже спустя три минуты оказался в объятиях новых одноклубников. Еще один гол в составе «сине-бело-голубых» на счету Андрея Мостового.