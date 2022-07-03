Чалов дал характеристику Абаскалю

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов вернулся в свою команду после полугодичной аренды в «Базеле». Несмотря на то, что игроку не удалось остаться в Швейцарии, в Российской премьер-лиге ему придется сразиться против своего уже бывшего главного тренера, Гильермо Абаскаля. Молодой испанец возглавлял «Базель», а с этого лета трудится в «Спартаке».

- Да, мы работали вместе. Он тактически оснащенный тренер, - так оценил способности Абаскаля Чалов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в «Базеле» Фёдор Чалов вышел на поле в 16 матчах и в четырех случаях его удары оказывались результативными.