Чалов: «Всем советую попробовать свои силы в Европе»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов вернулся в стан «армейцев» после завершения арендной сделки с «Базелем».

- 100% не зря. Всем советую попробовать свои силы в Европе, - так оценил прошлый этап карьеры Чалов в эфире «Матч ТВ».

Он также добавил, что делал всё, чтобы принести пользу «Базелю». А сейчас Чалов настроен «рвать и метать». Настроение у игрока отменное, несмотря на то, что перелет затянулся на 15 часов.

Напомним, что Чалов забил четыре гола в 16 матчах за щвейцарскую команду. Его бывший тренер по «Базелю» Гильермо Абаскаль этим летом возглавил московский «Спартак», заменив на ответственном посту Паоло Ваноли.