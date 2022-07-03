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Чалов: «Всем советую попробовать свои силы в Европе»

03 Июля 2022 • 22:37 Комментировать

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов вернулся в стан «армейцев» после завершения арендной сделки с «Базелем».

- 100% не зря. Всем советую попробовать свои силы в Европе, - так оценил прошлый этап карьеры Чалов в эфире «Матч ТВ».

Он также добавил, что делал всё, чтобы принести пользу «Базелю». А сейчас Чалов настроен «рвать и метать». Настроение у игрока отменное, несмотря на то, что перелет затянулся на 15 часов.

Напомним, что Чалов забил четыре гола в 16 матчах за щвейцарскую команду. Его бывший тренер по «Базелю» Гильермо Абаскаль этим летом возглавил московский «Спартак», заменив на ответственном посту Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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