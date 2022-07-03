Баринов не верит, что получится уехать в Европу

Игрок середины поля «Локомотива» Дмитрий Баринов дал комментарий по поводу шансов поиграть в Европе уже в следующем сезоне.

- Маленький шанс, но есть... (вздыхает). Мизерный, прям мизерный, - приводит слова Дмитрия Баринова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 25-летний футболист провел всю карьеру в «Локомотиве», завоевав с командой пять трофеев на внутренней арене. Предполагается, что Баринов станет игроком «Динамо». Сам он считает, что всё решится уже в ближайшие дни.

Трансферная стоимость полузащитника оценена в 11 млн евро, контракт с «Локомотивом» рассчитан до следующего лета.