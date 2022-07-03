Будущее Баринова определится на следующей неделе

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов дал комментарий по поводу дальнейших вариантов развития карьеры.

- Поживем-увидим. Дождемся следующей недели - там будет видно. Не переживайте, - заявил Баринов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что ходят упорные слухи о трансфере 25-летнего хавбека в московское «Динамо». Его контракт с «Локомотивом» рассчитан еще на сезон, а трансферная стоимость оценивается в 11 млн евро. В прошлом сезоне Баринов провел 30 матчей (2 ассиста). С «Локомотивом» Дмитрий Баринов трижды становился обладателем Кубка России, выигрывал чемпионат и Суперкубок.