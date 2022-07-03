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Гол Касьерры принёс «Зениту» победу в игре с «Црвеной Звездой»

03 Июля 2022 • 22:02 Комментировать

В воскресенье в Сочи прошёл товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». В первом тайме сербы не раз могли открывать счет, но Ибрагим Мустафа в контратаке не попал в створ. Та же судьба ждала еще одну атаку с прорывом хавбека. Осман Букари метров с семи чудом не попал в рамку. «Зенит» ответил ударом головой Нуралы Алипа - парировано.

После перерыва Клаудиньо с центра поля перебросил голкипера, но промахнулся. Его следующую попытку отразил вратарь, но Андрей Мостовой был хладнокровен на добивании. Арсен Адамов не смог удвоить счет (промах), а вот Матео Касьерра в дебютном матче порадовал своих старых и новых болельщиков метким ударом в дальнюю часть ворот с правого угла штрафной. Александар Катай забил гол престижа за сербов - 2:1.

Протокол игры  
Зенит 2:1Црвена Звезда
(1:0) Мостовой Андрей53'   
(2:0) Касьерра Матео74'   
  80'Катай Александар (2:1)
Одоевский Даниил  46' (Кержаков Михаил (  46') Дуглас Сантос  63' (Круговой Данил (  63') Алип НуралыЧистяков Дмитрий  62' (Ловрен Деян (  62') Сутормин Алексей  62' (Адамов Арсен (  62') Мостовой Андрей  78' (Сандрачук Александр (  78') Барриос ВилмарМалком Филипе  46'КлаудиньоБакаев Зелимхан  46' (Вендел Жералдо (  46') Сергеев Иван
Запасные: Ерохин АлександрВендел МаркусСкроботов ИльяКасьерра МатеоСергеев ДмитрийБязров ДавидКравцов КириллКузяев Далер
Борян МиланГобелич МаркоДрагович Александр   32'Эракович СтрахиняПиччини Кристиано  55' (Родич Милан (  55') Срнич Славолюб  73' (Николич Велько (  73') Кангва КингсIbrahim Mustapha  65' (Бен-Набуан Эль-Фарду (  65') Канга КакуБукари Осман  55' (Иванич Мирко (  55') Павков Милан  65' (Катай Александар (  65')
Запасные: Stefan LekovicПопович Зоран
03 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда
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Сегодня, 03 Июля
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