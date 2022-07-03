Гол Касьерры принёс «Зениту» победу в игре с «Црвеной Звездой»

В воскресенье в Сочи прошёл товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». В первом тайме сербы не раз могли открывать счет, но Ибрагим Мустафа в контратаке не попал в створ. Та же судьба ждала еще одну атаку с прорывом хавбека. Осман Букари метров с семи чудом не попал в рамку. «Зенит» ответил ударом головой Нуралы Алипа - парировано.

После перерыва Клаудиньо с центра поля перебросил голкипера, но промахнулся. Его следующую попытку отразил вратарь, но Андрей Мостовой был хладнокровен на добивании. Арсен Адамов не смог удвоить счет (промах), а вот Матео Касьерра в дебютном матче порадовал своих старых и новых болельщиков метким ударом в дальнюю часть ворот с правого угла штрафной. Александар Катай забил гол престижа за сербов - 2:1.